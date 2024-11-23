«Спартак» и «Локомотив» завершили главный матч 16-го тура чемпионата России по футболу со счетом 5:2. Аналитики сразу объявили красно-белых фаворитами, поставить на него можно было с котировкой 2.40 (40% вероятности) против 2.80 (34% вероятности) у «железнодорожников». При этом в начале второго тайма «Спартак» вел 2:0. Самые яркие моменты матча — в материале URA.RU.
Победа красно-белых продолжила серию других в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Ранее они всухую выигрывали «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0) и «Акроном» (4:0). Однако их победу в очередном матче ставили под сомнение: критиковали тренерский штаб и сомневались в надежности обороны, ведь многие из их тренированных защитников были либо травмированы, либо дисквалифицированы.
В связи с этим «Локомотиву» предрекали возможность для победы. Во всех предшествующих матчах сезона они забивали минимум по одному мячу и выигрывали «Динамо» (2:1) в первой игре Кубка России и «Факел» (2:1) в РПЛ. А в предыдущем круге «железнодорожники» обыграли «Спартак» со счетом 3:1.
Со стороны «Спартака» в матче отличился нападающий Манфред Угальде — он открыл счет уже на 10-й минуте, на 21-й увеличил преимущество, а затем довел счет до разгромного. В «Локомотиве» отличились нападающий Сергей Пиняев и защитник Жерзино Ньямси, сократившие разрыв с красно-белыми до минимума.
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