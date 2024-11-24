Экономисты раскрыли, когда в России снизится инфляция

«Известия»: инфляция упадет до 5% к концу 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен к концу 2024 года может достичь 9,2–9,4%
Рост цен к концу 2024 года может достичь 9,2–9,4% Фото:

Уровень инфляции в России может снизиться до 5% к концу 2025 года. Об этом сообщают аналитики и участники рынка, которые считают, что достичь такого показателя вполне реально благодаря жесткой политике Центробанка РФ.

«Жесткая политика позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в следующем году», — отмечают эксперты, опрошенные «Известиями». По их прогнозам, после снижения инфляция стабилизируется на уровне 4%. Центробанк предполагает, что годовая инфляция по итогам текущего года составит 8–8,5%. При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что рост цен может достигнуть 9,2–9,4% к декабрю.

Ранее автор telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский заявил, что в России в 2025 году инфляция не снизится до 4%, в лучшем случае ее показатель составит 6-7%. Эксперт подчеркнул, что для достижения таких показателей необходимо, чтобы цены на нефть не падали, спрос на нее сохранялся и даже увеличивался. Также нужно, чтобы курс рубля оставался стабильным и относительно сильным, добавил он.

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Уровень инфляции в России может снизиться до 5% к концу 2025 года. Об этом сообщают аналитики и участники рынка, которые считают, что достичь такого показателя вполне реально благодаря жесткой политике Центробанка РФ. «Жесткая политика позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в следующем году», — отмечают эксперты, опрошенные «Известиями». По их прогнозам, после снижения инфляция стабилизируется на уровне 4%.  Центробанк предполагает, что годовая инфляция по итогам текущего года составит 8–8,5%. При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что рост цен может достигнуть 9,2–9,4% к декабрю. Ранее автор telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский заявил, что в России в 2025 году инфляция не снизится до 4%, в лучшем случае ее показатель составит 6-7%. Эксперт подчеркнул, что для достижения таких показателей необходимо, чтобы цены на нефть не падали, спрос на нее сохранялся и даже увеличивался. Также нужно, чтобы курс рубля оставался стабильным и относительно сильным, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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