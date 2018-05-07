В Екатеринбурге решат, закрывать ли «Гринвич», после суда по «Пассажу»

В Ленинском районном суде Екатеринбурга в понедельник, 7 мая, прошли предварительные слушания по приостановке деятельности торгового центра «Гринвич» из-за нарушений пожарной безопасности. Судья Вероника Лазарева в итоге решила провести судебное разбирательство и назначила основное заседание на 30 мая.
Истцом по делу, напомним, выступает прокуратура Екатеринбурга. В качестве третьего лица в заседании также участвовали представители ГУ МЧС России по Свердловской области. Место ответчика занял соучредитель компании «Инвестторгстрой» Людмила Погребинская.
Руководитель отдела рекламы ТРЦ «Гринвич» Илья Клюжин в беседе с «URA.RU» заявил, что на самом деле ни прокуратура, ни МЧС, ни судья не видят необходимости в закрытии торгового центра. «Все эти меры только побуждают к устранению замечаний. На самом деле нарушения не носили критический характер, но их было много, так как „Гринвич“ — один из крупнейших центров страны. Между тем мы представили судье доводы на множествах страниц о том, что замечания уже устранены. Судья взяла три недели на изучение этих документов», — сказал Клюжин.
Прокуратура и МЧС, напомним, провели в Свердловской области масштабную проверку торговых центров после того, как случился трагический пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Во многих екатеринбургских центрах специалисты нашли нарушения пожарной безопасности. После этого силовики подали в райсуды города иски с заявлениями о временном закрытии нескольких ТЦ. Среди них еще есть «Пассаж», по нему основное заседание состоится в Чкаловском райсуде 29 мая.