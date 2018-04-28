В Екатеринбурге болельщиков чемпионата мира по футболу оставят без ресторанов и магазинов

12:12 28 апреля 2018 0

В «Алатыре» работают 18 ресторанов и кафе, гипермаркет и 70 магазинов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 28 апреля начнется суд по временному закрытию ТРЦ «Алатырь» на Малышева, 5. Напомним, Свердловская прокуратура требует запретить эксплуатацию центра до того момента, пока собственники не устранят все нарушения пожарной безопасности.

Согласно информации на сайте райсуда, судебное разбирательство начнется в 15:45, заседание будет вести судья Марина Олова. К процессу также привлечены в качестве третьих лиц ГУ МЧС России по Свердловской области и ООО «Парк один».

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ряд вопросов надзорного ведомства связан с батутным парком и кинотеатром, которые работают на пятом этаже торгового центра, хотя не были там запроектированы. На какие сроки может затянуться устранение нарушений, сказать сложно. Директор управляющей компании «Алатырь» Артем Колинько от комментариев отказался, предложив дождаться решения суда.

Отметим, согласно онлайн-картам, «Алатырь» — это единственный ТРЦ неподалеку от Центрального стадиона, где в июне пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. От арены до центра меньше 500 метров. Согласно сайту торгового центра, здесь работают 18 ресторанов и кафе, гипермаркет и 70 магазинов.

От стадиона до «Алатыря» меньше 500 метров Фото: скриншот «Яндекс. Карт»

Наблюдатели считают, что если «Алатырь» окажется закрыт на время международных соревнований, это ударит не только по бизнесу, но и по комфорту болельщиков. Оперативно получить комментарий у главы комитета по товарному рынка администрации города Елены Чернышевой не удалось — на звонки журналиста она не ответила.

Напомним, под санкции прокуратуры попали несколько торговых центров в Екатеринбурге после масштабной проверки. Так, например, 7 мая в Ленинском райсуде пройдут предварительные слушания по приостановке деятельности «Гринвича», а 29 мая в Чкаловском райсуде — основное заседание по «Пассажу». Впрочем, руководитель отдела рекламы этих ТЦ Илья Клюжин 20 апреля сообщал «URA.RU», что большинство выявленных замечаний уже устранено, а оставшиеся будут устранены в ближайшее время.