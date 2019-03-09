Названа дата запуска последнего военного спутника с «Байконура»

С мая все космические аппараты в интересах Минобороны РФ будут запускаться из Архангельской области Фото: Роскосмос

Последний запуск военного спутника с космодрома «Байконур» состоится в мае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Последний запуск спутника в интересах Минобороны РФ с „Байконура“ планируется 17 мая», — говорится в сообщении агентства. С космодрома будет запущена ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Брис-М» и спутником военной связи «Благовест», уточняет РТ. Далее все космические аппараты в интересах Минобороны будут запускаться с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Три из четырех телекоммуникационных космических аппаратов «Благовест» были выведены на орбиту в августе 2017 года, в апреле и декабре 2018 года, напоминает Телеканал 360. Запуск в мае завершит группировку спутников связи.