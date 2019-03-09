Американское СМИ нашло доказательства подготовки КНДР к запуску ракеты

Вблизи центра Санумдонг видны грузовые и легковые автомобили DigitalGlobe, Alyson Hurt/NPR

Северная Корея может начать подготовку запуска космической ракеты. Такой вывод сделало National Public Radio, анализируя снимки со спутников.

«Спутниковые снимки объекта вблизи Пхеньяна позволяют предположить, что Северная Корея готовится к запуску ракеты в ближайшем будущем», — сообщает NPR.

Согласно снимкам, вблизи научно-исследовательского центра Санмун-донг появляются легковые и грузовые автомобили, железнодорожные вагоны. В этом центре были созданы первые Северной Корее баллистические ракеты.

DigitalGlobe, Koko Nakajima/NPR

По мнению, директора программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии Института международных исследований штата Калифорния, сложив все факты, можно выстроить предположение, что КНДР занимается созданием ракеты. Однако, чтобы понять, создают ли там баллистическую или космическую ракету, фактов слишком мало.

Также Северная Корея начала восстанавливать полигон для запуска ракет Сохэ, сообщает телеканал 360. Объект ранее собирались демонтировать, он не использовался с лета 2018 года. На снимках от 2 марта видно, что на полигоне ведутся работы.

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