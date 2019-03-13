Девушка потеряла зрение после инъекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве девушка ослепла на один глаз после инъекции гиалурона, которую ей сделали в столичной клинике MG Medical. Об этом пострадавшая сама рассказала журналистам, отметив, что намерена судиться с компанией.

Девушка, как сообщает телеканал 360, обратилась в клинику перед Новым годом. Ей предстояла обычная косметологическая процедура. Сотрудница клиники приподняла клиентке кончик носа, как та и хотела, после чего обратила внимание на небольшой залом в районе переносицы. Предложила заполнить инъекцией и его.

«Когда косметолог ввела препарат, я почувствовала „тяжелую“ боль, будто мне на нос сильно давят. И при этой боли у меня резко как будто отключился глаз. А во втором глазу будто все волнами пошло», — рассказала пострадавшая девушка. Сначала, по ее словам, сотрудники клиники вели себя спокойно и пытались помочь самостоятельно, и только когда клиента запаниковала решили вызвать скорую помощь.

Тем не менее, было поздно, московские врачи помочь не смогли. Тогда девушка решила поехать в Израиль. Клиника покрыла расходы лишь частично — купили только авиабилеты и оплатили первую консультацию. Все остальное она оплачивала из своего кармана. Вердикт израильских врачей был неутешительным: зрение на один глаз потеряно навсегда. Можно попробовать сделать пересадку в Бостоне, однако эта операция экспериментальная, поэтому успех никто не гарантирует.

Представители клиники, в свою очередь, сначала просили не придавать историю огласке. Пострадавшая намерена довести дело до суда.