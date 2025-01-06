Трампу сделали жесткое предупреждение по Украине

Профессор Малинен: путь к миру начнется с отказа от приема Украины в НАТО
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Трампу предложили прекратить политику открытых дверей в отношении Киева
Трампу предложили прекратить политику открытых дверей в отношении Киева Фото:

Избранного президента США Дональда Трампа призвали признать поражение ВСУ. По мнению профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, мир начнется с отказа от политики «открытых дверей» для Украины в НАТО.

«Поддерживаемые НАТО ВСУ проиграли. <...> Путь к миру начнется с такого признания и отказа от политики открытых дверей для Украины в НАТО», — написал Малинен в соцсети Х. Это заявление последовало после того, как букмекерская компания Polymarket оценила вероятность наступления мира на Украине в первые 90 дней правления Трампа в 39 процентов.

Дональд Трамп 22 декабря выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Трамп утверждает, что при его президентстве конфликт бы не возник. Со своей стороны, Владимир Путин выразил готовность к диалогу и отметил, что у лидеров будет много тем для обсуждения.

Ранее Путин также поделился своим мнением относительно возможностей разрешения конфликта в Украине и интеграции Украины в НАТО. Он отметил, что в настоящее время ситуация остается неопределенной, однако Россия открыта к завершению этого конфликта.

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Избранного президента США Дональда Трампа призвали признать поражение ВСУ. По мнению профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, мир начнется с отказа от политики «открытых дверей» для Украины в НАТО. «Поддерживаемые НАТО ВСУ проиграли. <...> Путь к миру начнется с такого признания и отказа от политики открытых дверей для Украины в НАТО», — написал Малинен в соцсети Х. Это заявление последовало после того, как букмекерская компания Polymarket оценила вероятность наступления мира на Украине в первые 90 дней правления Трампа в 39 процентов. Дональд Трамп 22 декабря выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Трамп утверждает, что при его президентстве конфликт бы не возник. Со своей стороны, Владимир Путин выразил готовность к диалогу и отметил, что у лидеров будет много тем для обсуждения. Ранее Путин также поделился своим мнением относительно возможностей разрешения конфликта в Украине и интеграции Украины в НАТО. Он отметил, что в настоящее время ситуация остается неопределенной, однако Россия открыта к завершению этого конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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