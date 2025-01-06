Трампу сделали жесткое предупреждение по Украине

Избранного президента США Дональда Трампа призвали признать поражение ВСУ. По мнению профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, мир начнется с отказа от политики «открытых дверей» для Украины в НАТО.
«Поддерживаемые НАТО ВСУ проиграли. <...> Путь к миру начнется с такого признания и отказа от политики открытых дверей для Украины в НАТО», — написал Малинен в соцсети Х. Это заявление последовало после того, как букмекерская компания Polymarket оценила вероятность наступления мира на Украине в первые 90 дней правления Трампа в 39 процентов.
Дональд Трамп 22 декабря выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Трамп утверждает, что при его президентстве конфликт бы не возник. Со своей стороны, Владимир Путин выразил готовность к диалогу и отметил, что у лидеров будет много тем для обсуждения.
Ранее Путин также поделился своим мнением относительно возможностей разрешения конфликта в Украине и интеграции Украины в НАТО. Он отметил, что в настоящее время ситуация остается неопределенной, однако Россия открыта к завершению этого конфликта.
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