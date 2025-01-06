Байден рассказал о знакомстве с Путиным

Президент США Джо Байден рассказал, что познакомился с главой РФ Владимиром Путиным более 47 лет назад в период между тем, как они были избраны на свои посты. Такое заявление Байден сделал в Белом доме, выступая от Демократической партии перед новыми членами Конгресса США.
«Я знаю Путина более 47 лет», — заявил Джо Байден, его выступление транслировал телеканал C-SPAN. Он попытался вспомнить, когда именно встретил главу РФ, но так и не смог определиться с датой — по его словам, они встретились в период между тем, как были избраны президентами в своих странах и прежде, чем приведены к присяге. «Или сразу после . Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — отметил Байден, которого привели к присяге 20 января 2021 года.
При этом Байден и Путин лично встречались только один раз — в июне 2021 года в Женеве. Позже они лишь созванивались по телефону — в декабре 2021 года и в феврале 2022-го.
Ранее президент США уже заявлял, что Путин беспокоит его уже 40 лет. При этом Байден подчеркнул, что российский глава, якобы, «непорядочный человек».
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