Байден рассказал о знакомстве с Путиным

Байден заявил, что знает Путина более 47 лет
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Байден перепутал даты личной встречи с Путиным
Байден перепутал даты личной встречи с Путиным Фото:

Президент США Джо Байден рассказал, что познакомился с главой РФ Владимиром Путиным более 47 лет назад в период между тем, как они были избраны на свои посты. Такое заявление Байден сделал в Белом доме, выступая от Демократической партии перед новыми членами Конгресса США.

«Я знаю Путина более 47 лет», — заявил Джо Байден, его выступление транслировал телеканал C-SPAN. Он попытался вспомнить, когда именно встретил главу РФ, но так и не смог определиться с датой — по его словам, они встретились в период между тем, как были избраны президентами в своих странах и прежде, чем приведены к присяге. «Или сразу после . Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — отметил Байден, которого привели к присяге 20 января 2021 года.

При этом Байден и Путин лично встречались только один раз — в июне 2021 года в Женеве. Позже они лишь созванивались по телефону — в декабре 2021 года и в феврале 2022-го. 

Ранее президент США уже заявлял, что Путин беспокоит его уже 40 лет. При этом Байден подчеркнул, что российский глава, якобы, «непорядочный человек».

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Президент США Джо Байден рассказал, что познакомился с главой РФ Владимиром Путиным более 47 лет назад в период между тем, как они были избраны на свои посты. Такое заявление Байден сделал в Белом доме, выступая от Демократической партии перед новыми членами Конгресса США. «Я знаю Путина более 47 лет», — заявил Джо Байден, его выступление транслировал телеканал C-SPAN. Он попытался вспомнить, когда именно встретил главу РФ, но так и не смог определиться с датой — по его словам, они встретились в период между тем, как были избраны президентами в своих странах и прежде, чем приведены к присяге. «Или сразу после . Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — отметил Байден, которого привели к присяге 20 января 2021 года. При этом Байден и Путин лично встречались только один раз — в июне 2021 года в Женеве. Позже они лишь созванивались по телефону — в декабре 2021 года и в феврале 2022-го.  Ранее президент США уже заявлял, что Путин беспокоит его уже 40 лет. При этом Байден подчеркнул, что российский глава, якобы, «непорядочный человек».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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