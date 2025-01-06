Фон дер Ляйен попала под прицел суда Бельгии

В бельгийском городе Льеж в понедельник, 6 января, пройдет судебное заседание по вопросу об иммунитете у председатель Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен юридического иммунитета против обвинений в коррупции. Об этом сообщил истец — бельгийский активист Фредерик Бальдан.
«Заседание суда 6 января пройдет по обращению прокуратуры ЕС... Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что фон дер Ляйен имеет иммунитет против судебного преследования по обвинению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания», — заявил Бальдан в беседе с ТАСС.
Истец считает, что фон дер Ляйен не имеет юридического иммунитета. По его словам, это связано с тем, что глава ЕК давно вышла «за пределы своих полномочий». Фон дер Ляйен обвиняется в коррупции на сумму более 35 миллиардов евро. Согласно обвинениям, она в 2020 году заключила контракт на закупку вакцины от COVID-19, которая еще не завершила испытания, по переписке с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла без согласования с Евросоюзом. Первое заседание проходило в мае 2024 года.
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