Фон дер Ляйен попала под прицел суда Бельгии

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Суд рассмотрит вопрос о наличии у Урсулы фон дер Ляйен иммунитета против обвинений
Суд рассмотрит вопрос о наличии у Урсулы фон дер Ляйен иммунитета против обвинений Фото:

В бельгийском городе Льеж в понедельник, 6 января, пройдет судебное заседание по вопросу об иммунитете у председатель Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен юридического иммунитета против обвинений в коррупции. Об этом сообщил истец — бельгийский активист Фредерик Бальдан.

«Заседание суда 6 января пройдет по обращению прокуратуры ЕС... Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что фон дер Ляйен имеет иммунитет против судебного преследования по обвинению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания», — заявил Бальдан в беседе с ТАСС.

Истец считает, что фон дер Ляйен не имеет юридического иммунитета. По его словам, это связано с тем, что глава ЕК давно вышла «за пределы своих полномочий». Фон дер Ляйен обвиняется в коррупции на сумму более 35 миллиардов евро. Согласно обвинениям, она в 2020 году заключила контракт на закупку вакцины от COVID-19, которая еще не завершила испытания, по переписке с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла без согласования с Евросоюзом. Первое заседание проходило в мае 2024 года.

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В бельгийском городе Льеж в понедельник, 6 января, пройдет судебное заседание по вопросу об иммунитете у председатель Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен юридического иммунитета против обвинений в коррупции. Об этом сообщил истец — бельгийский активист Фредерик Бальдан. «Заседание суда 6 января пройдет по обращению прокуратуры ЕС... Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что фон дер Ляйен имеет иммунитет против судебного преследования по обвинению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания», — заявил Бальдан в беседе с ТАСС. Истец считает, что фон дер Ляйен не имеет юридического иммунитета. По его словам, это связано с тем, что глава ЕК давно вышла «за пределы своих полномочий». Фон дер Ляйен обвиняется в коррупции на сумму более 35 миллиардов евро. Согласно обвинениям, она в 2020 году заключила контракт на закупку вакцины от COVID-19, которая еще не завершила испытания, по переписке с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла без согласования с Евросоюзом. Первое заседание проходило в мае 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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