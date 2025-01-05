Зеленский пожаловался, что Украина не получила половину обещанных США денег

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману выразил обеспокоенность по поводу того, что Украина не получила половины финансовой помощи, которая была обещана Соединенными Штатами. По его словам, США приняли решение выделить Украине около 177 миллиардов долларов, однако реально страна получила меньше половины этой суммы.
«Если мы возьмем, например, деньги Соединенных Штатов Америки, за все это время [конфликта] проголосовано или принято решение было где-то по 177 миллиардов. Давайте будем честными. Мы не получили половины этих денег», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале.
Зеленский также поднял вопрос о возможной коррупции как причине задержек или недостаточности финансирования, при этом указывая на необходимость выяснить, чья именно коррупция могла повлиять на процесс передачи средств. Он подчеркнул, что в Украине существует сложная антикоррупционная система, которую он описал как самую сложную в Европе, и которая была введена в ответ на требования Европейского Союза.
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