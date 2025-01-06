МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ в Курской области

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ВСУ пытались провести ротацию на курском направлении
ВСУ пытались провести ротацию на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Минобороны РФ заявило об успешной операции по срыву попытки ротации украинских военных в Курской области. По информации ведомства, операторы беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Каспийского флота выявили цели и нанесли удар.

«В ходе очередного полета оператор БпЛА выявил ротацию личного состава противника, координаты были немедленно переданы на командный пункт», — говорится в telegram-канале МО. Уточняется, что немедленно полученные координаты были переданы на командный пункт, после чего точный огонь из танка мотострелкового подразделения группировки «Север» успешно уничтожил цель.

5 января украинские вооруженные силы предприняли попытку нового контрнаступления в районе Большого Солдатского и хутора Бердин (Курская область). Тем не менее, российские войска не позволили противнику продвинуться вглубь региона и успешно отбили все наступления. В результате этой операции было уничтожено до 350 солдат ВСУ.

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Минобороны РФ заявило об успешной операции по срыву попытки ротации украинских военных в Курской области. По информации ведомства, операторы беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Каспийского флота выявили цели и нанесли удар. «В ходе очередного полета оператор БпЛА выявил ротацию личного состава противника, координаты были немедленно переданы на командный пункт», — говорится в telegram-канале МО. Уточняется, что немедленно полученные координаты были переданы на командный пункт, после чего точный огонь из танка мотострелкового подразделения группировки «Север» успешно уничтожил цель. 5 января украинские вооруженные силы предприняли попытку нового контрнаступления в районе Большого Солдатского и хутора Бердин (Курская область). Тем не менее, российские войска не позволили противнику продвинуться вглубь региона и успешно отбили все наступления. В результате этой операции было уничтожено до 350 солдат ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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