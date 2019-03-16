ФИФА заработала на чемпионате мира в России рекордную сумму

ЧМ-2018 стал самым прибыльным футбольным чемпионатом в истории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге

Международная федерация футбола (ФИФА) заработала 5,3 млрд долларов от проведения чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. Информация об этом появилась на сайте спортивной организации.

Указанная сумма — выручка от проведения мундиаля. Опубликованный финансовый отчет же включает в себя доходы в период с 2015 по 2018 годы. За трехлетний цикл ФИФА заработала 6,4 млрд долларов. Таким образом, как отметили в международной организации, чемпионат 2018 года стал самым прибыльным в истории.

Российская экономика, как пишет РБК, получила больше 950 млрд рублей за пять лет подготовки к турниру. Расходы составили 688 млрд рублей. За это время в стране были созданы 315 тысяч рабочих мест; выручка малого и среднего бизнеса выросла на 797 млрд, а прирост налоговых доходов в бюджет составил 164 млрд. Чемпионат мира по футболу, напомним, проходил в 11 городах России, включая Екатеринбург.