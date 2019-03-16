Уволился создатель новых российских модулей для МКС

Судьба новых модулей теперь неизвестна Фото: Роскосмос

Главный разработчик новейших российских модулей для Международной космической станции (МКС) Сергей Савельев уволился из ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

«С предприятия недавно ушел Сергей Савельев — руководитель проектного офиса по новым модулям МКС», — приводит издание слова источника. Собеседник агентства не уточнил, когда именно Савельев бросил работу, но отметил, что вопрос о преемнике до сих пор не решен. Ситуацию обостряет то, что ключевой в данной сфере специалист ушел с должности перед тем, как должна была решиться судьба Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ).

Этот модуль для российского сегмента МКС проектируют уже 15 лет, но его запуск постоянно откладывали. Отчасти это происходило из-за недоработок предприятия-производителя. Так, МЛМ не прошел тестирование корпорации «Энергия», так как в топливных баках модуля нашли посторонние частицы, которые могли нарушить работу всех двигателей МКС.

Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российский сегмент МКС оборудуют камерами видеонаблюдения. Для этого даже придется специально доучивать космонавта, отмечает RT.