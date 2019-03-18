Тюменцы три года добираются до нового жилого комплекса по разбитой дороге

В течение трех лет в Тюмени не могут отремонтировать дорогу к жилому комплексу «Роза ММС» в районе Милиораторов. Жителям многоэтажек приходится добираться до своих домов по разбитой грунтовой дороге улицы Голышева. Об этом жители микрорайона написали в соцсетях.
«Дорогу обещали сделать еще три года назад. Это подъезд к так называемому новому массиву „Роза ММС“. Дорожники приезжают весной, засыпают ямы простым шлаком, который держится до первого дождя. Сейчас в жилой массив есть два подъезда, но они оба разбиты. В том числе торчит арматура из-под асфальта», — написали местные жители.
Развить скорость выше трех километров в час у автомобилистов на участке не получается. Жительница квартала Галина Зырянова заметила, что при строительстве новых домов дорогу разбила тяжелая техника застройщиков. «Дома сдают, застройщика уходят, а кто будет восстанавливать дорогу?» — вопрошает женщина.
Корреспондент «URA.RU» обратился за комментариями к застройщику жилого комплекса. Представители ООО «СК ЖБИ-5» готовы дать информацию о работах с подъездными участками только по письменному заявлению. В компанию направлен запрос. Также редакция направила вопросы по поводу обустройства дороги в пресс-службу администрации Тюмени.