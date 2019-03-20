В Тюмени построят спортивный объект за 442 млн рублей

В Тюмени объявлен конкурс на поиск подрядчика для строительства центра спортивной гимнастики. Максимальная стоимость контракта — 442 550 тысяч рублей. Аукцион по выбору строителя пройдет 15 апреля.
Согласно информации на сайте госзакупок, средства на строительства нового спортивного объекта будут выделены из бюджета Тюменской области. Исполнителю контракта предстоит возвести гимнастический центр до 15 декабря 2020 года.
Ранее СМИ писали, что центр будет разной этажности и построен в районе Ватутино. Общая площадь составит около 6 тыс. квадратных метров.