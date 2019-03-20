Губернатор Шумков привезет казаков в Зауралье, чтобы дать региону новый статус

Зауралье может стать площадкой по продвижению славянской и казачьей культуры. Об этом врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил на заседании регионального совета по культуре и искусству, который состоялся 20 марта, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства.
«В этом году, начиная с июня, мы будем проводить в Кургане фестиваль славянской и казачьей культуры, пока в рамках УрФО, постепенно планируем выйти на общероссийский уровень», — сообщил Шумков. По его словам, фестиваль ежегодно будет собирать «самобытные аутентичные коллективы, которые и нашей молодежи, и всей стране покажут, что казачья культура — это наши корни, на которые стоит опираться». Глава Зауралья отметил, что задача государства — определять приоритеты и помогать обществу эти корни чувствовать.
Шумков также заявил, что в настоящее время «недостаток культуры ощущается во всем». Для развития культуры он предложил использовать потенциал Далматовского монастыря, где уже сейчас можно организовать проведение симфонических и оперных концертов с привлечением как местных, так и российских музыкантов. «Это нормальное продвижение наших исторических реликвий», — пояснил глава региона. Еще одно из его предложений касалось проведения «губернских чтений». Принять участие в них смогут известные писатели, деятели культуры, эксперты, экономисты со всей страны.