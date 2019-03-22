Сквер за оперным театром в Екатеринбурге обновят к Дню города

Благоустройство сквера за оперным театром в Екатеринбурге и набережной Исети от Малышева до Куйбышева планируют закончить до августа. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в программе «События. Акцент» на телеканале «ОТ».
По словам Бубнова, глава города Александр Высокинский призвал ускорить темпы благоустройства этих территорий и закончить работы к Дню города. «Мы понимаем, что летом этими объектами горожанам будет более комфортно пользоваться», — сказал вице-мэр.
В ближайшие четыре года власти Екатеринбурга запланировали обновить и благоустроить целый ряд городских парков и скверов, на эти цели предполагается потратить около 5 млрд рублей. Речь идет в том числе о Зеленой роще, ЦПКиО имени Маяковского и Шарташском лесопарке.