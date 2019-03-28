Крупнейший челябинский вуз выбирает нового ректора

На конференции в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) 28 марта пройдут выборы ректора. За должность борются два кандидата: действующий руководитель Диана Циринг и декан физического факультета Сергей Таскаев, сообщили «URA.RU» в пресс-службе вуза.
Ранее среди подразделений университета были выбраны делегаты конференции. Им поручено определить нового ректора. Полномочия Дианы Циринг, избранной в мае 2014 года, истекали летом.
Отметим, что выборы сопровождаются скандалами. Так, часть преподавателей вуза приезжала на личный прием к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на то, что руководство вуза заставило их перейти на полставки под угрозой увольнения. Затем размер ставки был повышен, но зарплата осталась прежней, и ректорат якобы отчитался о выполнении поручения президента Владимира Путина о повышении жалования преподавателей.
Преподаватели также просили возбудить уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В руководстве связывают кампанию против Дианы Циринг с выборами ректора.
ЧелГУ — один из крупнейших вузов на Урале. В нем обучается 27 тыс. студентов.