Челябинский госуниверситет не получал официального запроса из следственного комитета с просьбой представить финансовые документы. Появление этого документа может быть связано с выборами ректора, сообщили «URA.RU» в пресс-службе вуза.
«На встрече „инициативной группы“ с председателем СКР Александром Бастрыкиным звучало требование — не допустить ректора Диану Циринг до выборов. Сегодняшний „слив“ запроса СКР — еще одна попытка повлиять на голосование», — заявили в вузе. В пресс-службе ЧелГУ подчеркнули, что инициаторы жалоб полгода безуспешно обращаются в СКР, прокуратуру, трудинспекцию, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, к омбудсмену. «Ни одна проверка не выявила нарушений», — добавили в вузе.
Старший следователь по особо важным делам Четвертого следственного управления (по УрФО) СКР Игорь Бедерин, подписавший запрос о представлении финансовых документов ЧелГУ для проверки, отказался от комментариев.
Преподаватели ЧелГУ жаловались на личном приеме Александру Бастрыкину, что под угрозой увольнения руководство вуза заставило их перейти на полставки. Затем был повышен размер ставки. Зарплата осталась прежней, но ректорат отчитался о выполнении поручения президента Владимира Путина о повышении жалования преподавателей до 200% от среднего по региону. Преподаватели просили возбудить уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
На 28 марта назначены выборы ректора ЧелГУ. На пост баллотируются действующий руководитель Диана Циринг и декан физического факультета Сергей Таскаев.