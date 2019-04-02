На Урале солдаты отправились в колонию за то, что украли и закопали автомат

В екатеринбургском гарнизонном военном суде вынесен приговор контрактникам, укравшим автомат Калашникова. Бойцы закопали оружие в землю, надеясь позже продать его.
«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «хищение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «незаконное хранение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.
Следствие установило, что младшие сержанты Александр Жильцов и Никита Байбалов, служившие по контракту в/ч 22316, 13 сентября 2018 года проводили занятия по огневой подготовке. Сержанты воспользовались тем, что солдаты оставили свои автоматы без присмотра. Живцов и Бабайлов украли один АК-74М, завернули его в полиэтиленовые пакеты и закопали в бруствер окопа.
Когда начались поиски пропавшего оружия, сержанты делали вид, что ничего не знают. Однако позже признались и вернули автомат. Суд приговорил Живцова к семи годам колонии строгого режима, а Байбалова — к шести годам.