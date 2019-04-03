Взрыв в петербургской военной академии попал на видео

Взрыв произошел днем 2 апреля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге попал на видеорегистратор. Записью ЧП поделился водитель автомобиля.

На кадрах, которые опубликовало издание «Фонтанка», видно, как на втором этаже здания выбивает одно из окон. Рама перелетает на другую сторону улицы, а из окна вырывается дым. Разлетевшиеся осколки и части оконной рамы повредили машину автора видеозаписи.

Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского произошел днем 2 апреля на пятом факультете метеорологии и радиотехники. В здании обнаружили мину и пытались перенести ее в безопасное место. В этот момент она взорвалась. В Минобороны РФ подтвердили данные о трех пострадавших от взрыва. В здании обрушилась лестница, ведущая со второго на третий этаж. Взрыв был квалифицирован как покушение на убийство двух и более лиц, уточняет агентство Nation News.