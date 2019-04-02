Опубликован список пострадавших при взрыве мины в Санкт-Петербурге

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 17:22
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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, снаряды, мины
Предполагается, что от взрыва мины в академии пострадали четыре человекаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Раскрыт список пострадавших во время взрыва, прогремевшего в Военно-космической академии Санкт-Петербурга имени Можайского. По данным telegram-канала Mash, среди жертв взрыва числятся старший лейтенант, преподавательница восьмого факультета академии Валентина Головачева, полковник Николай Курдай, полковник Рифат Закиров, а также майор Андрей Тонышев.

Из четырех пострадавших у троих были обнаружены легкие травмы, у одного — тяжелая, уточняет telegram-канал Mash. При этом в Минобороны РФ подтвердили информацию только о трех пострадавших от взрыва. Их фамилии в ведомстве не озвучили.

Ранее сообщалось, что на территории Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Причиной взрыва стала сработавшая мина. Инцидент произошел в 13:56 на пятом факультете (метеорологи, радиотехники).

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