Опубликован список пострадавших при взрыве мины в Санкт-Петербурге

Предполагается, что от взрыва мины в академии пострадали четыре человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Раскрыт список пострадавших во время взрыва, прогремевшего в Военно-космической академии Санкт-Петербурга имени Можайского. По данным telegram-канала Mash, среди жертв взрыва числятся старший лейтенант, преподавательница восьмого факультета академии Валентина Головачева, полковник Николай Курдай, полковник Рифат Закиров, а также майор Андрей Тонышев.

Из четырех пострадавших у троих были обнаружены легкие травмы, у одного — тяжелая, уточняет telegram-канал Mash. При этом в Минобороны РФ подтвердили информацию только о трех пострадавших от взрыва. Их фамилии в ведомстве не озвучили.

Ранее сообщалось, что на территории Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Причиной взрыва стала сработавшая мина. Инцидент произошел в 13:56 на пятом факультете (метеорологи, радиотехники).