Заклинивший аппарат насмерть раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Женщина погибла во время процедуры (архивное фото) Фото: depositphotos.com

В Воронеже пациентка онкологического центра погибла во время лечения в аппарате лучевой терапии. Сломавшийся механизм раздавил женщину, сообщает Росздравнадзор.

Трагедия произошла 22 мая утром, в областном онкодиспансере. Пациентка проходила сеанс облучения в аппарате лучевой терапии. В работе оборудования произошел сбой. Женщину придавило, она скончалась. «Во время процедуры в областном онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии», — говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора. По предварительным данным, у медоборудования заклинил подъемный механизм. Уточняется, что аппарат производства Чехии был выпущен в 2006 году.

Специалисты Росздравнадзора выехали на место для проведения экспертизы, пишет «Ридус». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет «Национальная служба новостей».