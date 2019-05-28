В Зауралье впервые с 2017 года появились просроченные долги по зарплате

В Курганской области впервые с конца 2017 года появилась просроченная задолженность по зарплате. Данные об этом размещены на официальном сайте Свердловскстата.
Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года 97 человек не получили зарплату на сумму 1,8 млн рублей, а к началу мая долг вырос до 4,2 млн рублей, число пострадавших — до 383 человек. Последний раз о просроченной задолженности Свердловскстат сообщал в декабре 2017 года, тогда заплату задержали 73 работникам из сферы образования.
Возможно, ситуация связана с тем, что в апреле руководителя АО «Курорты Зауралья», учредителем которого является правительство Курганской области, наказали за непредоставление отчетов о просроченной задолженности в службу статистики. Тогда прокуратура области сообщала, что 442 работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль 2019 года в размере 4,2 млн рублей. Получить комментарии в пресс-службе зауральской прокуратуры не удалось — там не ответили на звонки.