27 мая 2019
26 мая 2019
25 мая 2019
24 мая 2019

В Зауралье впервые с 2017 года появились просроченные долги по зарплате

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 11:49
Размер текста
-
17
+
Первомайский митинг. Курган, 1мая, первомайская демонстрация, работа есть, ищу зарплату
В Зауралье не платят зарплаты работникамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области впервые с конца 2017 года появилась просроченная задолженность по зарплате. Данные об этом размещены на официальном сайте Свердловскстата.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года 97 человек не получили зарплату на сумму 1,8 млн рублей, а к началу мая долг вырос до 4,2 млн рублей, число пострадавших — до 383 человек. Последний раз о просроченной задолженности Свердловскстат сообщал в декабре 2017 года, тогда заплату задержали 73 работникам из сферы образования.

Возможно, ситуация связана с тем, что в апреле руководителя АО «Курорты Зауралья», учредителем которого является правительство Курганской области, наказали за непредоставление отчетов о просроченной задолженности в службу статистики. Тогда прокуратура области сообщала, что 442 работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль 2019 года в размере 4,2 млн рублей. Получить комментарии в пресс-службе зауральской прокуратуры не удалось — там не ответили на звонки.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...