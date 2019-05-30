Соратник Навального подрался с «яблочником» на заседании партии в Перми

Один из руководителей пермского регионального отделения партии «Яблоко» Михаил Мясников обвинил в избиении сторонника оппозиционера Алексея Навального Юрия Боброва. Инцидент произошел во время заседания совета партии в гостинице «Урал». Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Заявление в полицию поступило, травма зафиксирована. У Михаила Мясникова гематома на руке размерами восемь на 20 сантиметров. Это его Бобров схватил», — сообщил инсайдер агентства. Теперь материалы проверки по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои») будут направлены мировой суд.
Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова от комментариев отказалась. Источник, близкий к руководству партии, сообщил «URA.RU», что дело можно закончить миром, но есть одно условие. «Мы ведь не кровожадные и не хотим никому проблем. Если Юра [Бобров] извинится, то все закончится», — сообщил инсайдер.
Бобров, в свою очередь, заявил «URA.RU», что единственное, о чем он жалеет — это о том, что не вызвал полицию 25 апреля непосредственно в отель «Урал», где происходили все события. «Надо посоветоваться с адвокатом для выработки позиции», — сообщил Бобров.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю «URA.RU» сообщили, что в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» не могут предоставить комментарий. К моменту публикации ответ от Мясникова не поступил.