Провожать зиму и встречать весну в Пермском крае будут дружно и массово. Различные гуляния, соревнования и ярмарки по случаю Широкой Масленицы запланированы в каждом округе. Куда стоит поехать — в обзоре URA.RU.
Хохловка
В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» гуляния пройдут в окружении старинных деревянных зданий. Приезжать можно на целый день — на территории 2 марта развернут три масленичные площадки: «Ядреная Масленица», «Озорная Масленица» и «Щедрая Масленица». Соответственно, с зимой будут прощаться три раза, а в огне сгорит три чучела Масленицы. Костры запланированы на 12, 14 и 16 часов. Изюминка праздника в «Хохловке» — ежечасные колокольные перезвоны, которые будут звучать на единственной сохранившейся в Прикамье шатровой колокольне.
Кунгур
В старинном купеческом Кунгуре и Масленица купеческая. С полудня воскресенья на соборной площади города гостей праздника ждут масленичные гуляния, забавы, игры, конкурсы, масленичный столб, торговые ряды, чаепитие по-кунгурски и горячие блины. Концерт устроят ансамбли «Ромэн» и «Иваны», а также танцевальный проект Gromovshow. Чучело сожгут на городском пляже в 15 часов.
Кудымкар
В столице Коми-Пермяцкого округа, который отмечает в этом году 100-летний юбилей, гуляния на Масленицу устраивают раньше всех — 1 марта. На городской площади с 12 часов развернется ярмарка, а «гвоздем» программы станет выступление фолк-группы из Санкт-Петербурга «Отава Е».
Юго-Камский
Конный клуб поселка Юго-Камский на Масленицу 2 марта приглашает на скачки. Конечно, в программе праздника будут традиционные песни, пляски, взятие снежной крепости, покорение масленичного столба. Но главное в конном клубе — лошади. Поэтому гостей ждут скачки, танец лошадей Котильон, детский турнир по хоббихорсингу, катание верхом и в санях. Чучело Масленицы тоже сожгут. Внимание! Вход платный: 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей от пяти лет. Но, как обещают организаторы, все вырученные средства пойдут на закупку сена для лошадей.
Ферма
В поселке Ферма 2 марта развернется, пожалуй, самая масштабная ярмарка пермских производителей. Она пройдет на площадке Конноспортивного комплекса Пермского края. Здесь непременно будут мастер-классы ремесленников, традиционные масленичные игры и забавы, выступления творческих коллективов. Организаторы обещают приготовить более 650 литров бесплатной ухи. Раздавать ее будут в 13, 14 и 15 часов.
Но главным будет все-таки ярмарка. Здесь можно будет попробовать и купить блины, мясные деликатесы и полуфабрикаты, различную выпечку, чак-чак, чай, мед, сыродавленые масла, соки и другую продукцию. Ремесленники представят расписные авторскую керамику, изделия из дерева, вязаные игрушки, украшения, платки, тюрбаны, мыло и свечи ручной работы.
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