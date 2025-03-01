01 марта 2025
28 февраля 2025

На три недели ограничат проезд к поликлинике и травмпункту в Перми. Схема

На три недели ограничат проезд к пермской поликлинике и травмпункту
© Служба новостей «URA.RU»
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В травмпункт ежедневно обращается до 100 пациентов
В травмпункт ежедневно обращается до 100 пациентов Фото:

В Перми временно ограничат движение на проезде, который ведет к зданию Городской клинической поликлиники № 5 и травмпункту Свердловского района по улице Куйбышева, 111. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.

«С 00:00 часов 3 марта до 00:00 часов 21 марта 2025 года будет ограничено движение транспорта на проезде от Куйбышева до дома № 111 по улице Куйбышева. Проезд транспорта будет осуществляться по одной полосе. Ограничение вводится для проведения работ на сети канализации. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — говорится в сообщении.

Отметим, что ограничение вводится на единственном подъезде к этому медучреждению. По данным сайта ГБУЗ ПК «ГКП №5», ежедневно в травматологический пункт обращается 60-100 пациентов. В нем работает единственный в Свердловском районе специалист-рабиолог, лечащий пациентов, пострадавших от укусов животных и насекомых.

Проезд сузят до одной полосы
Проезд сузят до одной полосы
Фото:

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В Перми временно ограничат движение на проезде, который ведет к зданию Городской клинической поликлиники № 5 и травмпункту Свердловского района по улице Куйбышева, 111. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. «С 00:00 часов 3 марта до 00:00 часов 21 марта 2025 года будет ограничено движение транспорта на проезде от Куйбышева до дома № 111 по улице Куйбышева. Проезд транспорта будет осуществляться по одной полосе. Ограничение вводится для проведения работ на сети канализации. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — говорится в сообщении. Отметим, что ограничение вводится на единственном подъезде к этому медучреждению. По данным сайта ГБУЗ ПК «ГКП №5», ежедневно в травматологический пункт обращается 60-100 пациентов. В нем работает единственный в Свердловском районе специалист-рабиолог, лечащий пациентов, пострадавших от укусов животных и насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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