В Перми временно ограничат движение на проезде, который ведет к зданию Городской клинической поликлиники № 5 и травмпункту Свердловского района по улице Куйбышева, 111. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.
«С 00:00 часов 3 марта до 00:00 часов 21 марта 2025 года будет ограничено движение транспорта на проезде от Куйбышева до дома № 111 по улице Куйбышева. Проезд транспорта будет осуществляться по одной полосе. Ограничение вводится для проведения работ на сети канализации. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — говорится в сообщении.
Отметим, что ограничение вводится на единственном подъезде к этому медучреждению. По данным сайта ГБУЗ ПК «ГКП №5», ежедневно в травматологический пункт обращается 60-100 пациентов. В нем работает единственный в Свердловском районе специалист-рабиолог, лечащий пациентов, пострадавших от укусов животных и насекомых.
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