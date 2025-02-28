Протеже Собянина, завхоз Третьяковки и банкрот: как сложились судьбы уехавших из Перми чиновников

Пермские чиновники после переезда в Москву становились банкротами и завхозами

28 февраля 2025 в 18:15 Размер текста - 17 +

Москва приняла не всех Фото: Роман Наумов URA.RU Многие политики и чиновники Перми рано или поздно решаются переехать в Москву, чтобы продвигаться там по карьерной лестнице. Часть из них добиваются впечатляющих результатов. Так, у всех на слуху имена бывших губернаторов Юрия Трутнева и Максима Решетникова, которые сегодня работают в Правительстве РФ. URA.RU решило вспомнить, кто еще из пермских чиновников решился на переезд в столицу и как в итоге сложились их судьбы. Максим Колесников был одним из самых молодых министров Прикамья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Максим Колесников Родился в 1987 году в Перми. В 2009 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. В 2019 году прошел переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2009 по 2014 трудился на предприятиях Сибири. Далее работал на различных должностях в Фонде развития моногородов, входил в состав правления Фонда. Имея опыт реализации федеральных проектов, в 31 год он становится министром экономического развития и инвестиций Пермского края в правительстве Решетникова. В 2019 году Максим Колесников стал единственным представителем Пермского края, вошедшим в кадровый резерв при Президенте РФ. После назначения губернатора Решетникова министром Колесников стал директором Департамента секторов экономики Министерства экономического развития Российской Федерации, а затем и заместителем министра. С ноября 2024 года Колесников назначен первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации. Занимается спортом. Сначала бегал марафоны, а затем стал участвовать в триатлонах. В 2017 году он получил титул IronMan, преодолев за 11 часов дистанцию 3,8 километра в плавании, 180 километров на велосипеде и пробежав 42 километра. Макар Герман вынес двери из здания администрации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Макар Герман Родился в 1981 году в Перми. Трудовую деятельность начал программистом. В 2005 году поступил на госслужбу помощником губернатора. В 28 лет он стал главой аппарата губернатора Пермского края Олега Чиркунова, где курировал ряд ИТ-проектов. Герман реализовывал проект «Шаг к цели». Для чиновников администрации края на платформе Wordpress заводили страницы, где они отчитывались о своей работе в виде рассказа о 52 шагах — по числу недель в году. Такая система должна была определить эффективность работы госслужащего. Запомнился Герман также инициативой лишить чиновников краевой администрации дверей в кабинетах, шкафов, принтеров и чайников. Такой шаг должен был продемонстрировать открытость госслужащих для друг друга и для посетителей. Это вызвало неоднозначную реакцию чиновников. Но Чиркунов позволял молодому управленцу почти все. В 2012 г. после смены правительства края Герман покинул свой пост. Вскоре он переехал в Москву и стал главой департамента по формированию системы «Открытого правительства», которое тогда возглавлял вице-премьер Михаил Абызов. В 2018 году начал работать в торговом представительстве России в Пакистане. В настоящее время Герман работает заместителем торгового представителя России в Объединенных Арабских Эмиратах. Людмила Гаджиева могла оптимизировать все Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Людмила Гаджиева Родилась в 1971 году в Перми. В 1994 году окончила Пермский государственный университет по специальности «Математик». Работала учителем, затем завучем в своей родной школе. В марте 2007 года назначена начальником департамента образования администрации Перми. С 2016 по 2021 год работала заместителем главы администрации города Перми. За годы работы в горадминистрации непопулярные у горожан решения стали ее специальностью. Она объединяла друг с другом школы — от 155 заведений в 2008 году через четыре года осталось 103. Скандалы с увольнением неугодных директоров школ и детсадов тянулись за ней шлейфом. Ее упрекали за авторитаризм и абсолютное нетерпение к инакомыслию. Оптимизация маршрутной сети Перми, вызвавшая недовольство горожан, в результате которой бюджет города «просел» на два миллиарда рублей — тоже ее заслуга. В ноября 2021 года Людмила Гаджиева указом Собянина назначена первым заместителем начальника ГКУ «Центр финансового обеспечения Департамента образования города Москвы». Вячеслав Торчинский хотел строить галерею в Перми, а строит в Москве Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Вячеслав Торчинский Родился в 1966 году Перми. После окончания политехнического института работал журналистом в газете «Пермские новости», затем ушел в рекламный бизнес и стал креативным директором рекламной компании «Новая волна». В 2010 году был приглашен на работу в Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики. С 2011 года работает в администрации Перми. Занимал должности председателя комитета по культуре, начальника департамента культуры и молодежной политики. В 2018 году был назначен министром культуры Пермского края. Из министерства культуры Торчинский ушел в конце 2021 года, при этом его имя называлось в качестве кандидата на должность директора Пермской художественной галереи. Предполагалось, что на новом посту Торчинский будет заведовать строительством нового здания галереи. Но судьба распорядилась иначе. В сентябре 2023 года его назначают заместителем директора по строительству и эксплуатации Третьяковской галереи в Москве, где Торчинский курирует строительство нового здания. До этого времени он успел поработать директором театра в Самаре, директором цирка в Перми и заместителем директора департамента развития туризма Минэка РФ в столице. Лев Гершанок 10 лет возглавлял управление городской Думы Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Лев Гершанок Родился в 1976 году в Перми. В 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работал в органах прокуратуры Пермского края. В 2007 году его назначили начальником управления экспертизы и аналитики аппарата пермской городской думы. На этой должности он проработал десять лет. С 2017 по 2019 год был министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. В 2019 году его назначают заместителем руководителя администрации Губернатора Пермского края (при губернаторстве Решетникова). Проработав в должности чуть меньше года, он уходит с поста. Увольнению предшествовал скандал, связанный с высказыванием Гершанока по время пандемии. Он посоветовал пермякам самим шить маски в отсутствии средств защиты в аптеках. В июле 2020 года назначен директором Правового департамента Минэкономразвития России. В 2024 году Лев Гершанок был избран членом попечительского совета Пермского государственного национального исследовательского университета. Александр Протасевич был признан банкротом в 2025 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Александр Протасевич Родился в 1964 году в Перми. Назначен на пост министра культуры в марте 2012 года. До этого был заместителем министра, руководителем исполнительной дирекции программы «Пермский край — территория культуры», в 2006 году возглавлял оргкомитет программы «Пермь — культурная столица Поволжья» и ряд других проектов. Покинул пост министра культуры в 2012 году и переехал в Москву на должность советника министра культуры РФ. Весной 2017 года вернулся на должность заместителя министра культуры Пермского края. Покинул этот пост в январе 2019 года при министре Торчинском. В январе суд 2025 года Протасевич был признан банкротом. Суд начал процедуру реструктуризации его долгов в 2,6 млн рублей. В настоящее время Александр Протасевич является директором столичного фонда «Культурная столица», который занимается деятельностью в области исполнительских искусств. В феврале 2025 года вместе с еще одним пермским экс-министром культуры, а ныне депутатом Государственной Думы Николаем Новичковым, представил Министру культуры РФ Ольге Любимовой планы проекта «Культурная столица года». В 2025 году этот титул перешел к городу Грозному. Минкульт сообщает, что Протасевич также готовит проект «Культурная столица Союзного государства». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие политики и чиновники Перми рано или поздно решаются переехать в Москву, чтобы продвигаться там по карьерной лестнице. Часть из них добиваются впечатляющих результатов. Так, у всех на слуху имена бывших губернаторов Юрия Трутнева и Максима Решетникова, которые сегодня работают в Правительстве РФ. URA.RU решило вспомнить, кто еще из пермских чиновников решился на переезд в столицу и как в итоге сложились их судьбы. Максим Колесников Родился в 1987 году в Перми. В 2009 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. В 2019 году прошел переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2009 по 2014 трудился на предприятиях Сибири. Далее работал на различных должностях в Фонде развития моногородов, входил в состав правления Фонда. Имея опыт реализации федеральных проектов, в 31 год он становится министром экономического развития и инвестиций Пермского края в правительстве Решетникова. В 2019 году Максим Колесников стал единственным представителем Пермского края, вошедшим в кадровый резерв при Президенте РФ. После назначения губернатора Решетникова министром Колесников стал директором Департамента секторов экономики Министерства экономического развития Российской Федерации, а затем и заместителем министра. С ноября 2024 года Колесников назначен первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации. Занимается спортом. Сначала бегал марафоны, а затем стал участвовать в триатлонах. В 2017 году он получил титул IronMan, преодолев за 11 часов дистанцию 3,8 километра в плавании, 180 километров на велосипеде и пробежав 42 километра. Макар Герман Родился в 1981 году в Перми. Трудовую деятельность начал программистом. В 2005 году поступил на госслужбу помощником губернатора. В 28 лет он стал главой аппарата губернатора Пермского края Олега Чиркунова, где курировал ряд ИТ-проектов. Герман реализовывал проект «Шаг к цели». Для чиновников администрации края на платформе Wordpress заводили страницы, где они отчитывались о своей работе в виде рассказа о 52 шагах — по числу недель в году. Такая система должна была определить эффективность работы госслужащего. Запомнился Герман также инициативой лишить чиновников краевой администрации дверей в кабинетах, шкафов, принтеров и чайников. Такой шаг должен был продемонстрировать открытость госслужащих для друг друга и для посетителей. Это вызвало неоднозначную реакцию чиновников. Но Чиркунов позволял молодому управленцу почти все. В 2012 г. после смены правительства края Герман покинул свой пост. Вскоре он переехал в Москву и стал главой департамента по формированию системы «Открытого правительства», которое тогда возглавлял вице-премьер Михаил Абызов. В 2018 году начал работать в торговом представительстве России в Пакистане. В настоящее время Герман работает заместителем торгового представителя России в Объединенных Арабских Эмиратах. Людмила Гаджиева Родилась в 1971 году в Перми. В 1994 году окончила Пермский государственный университет по специальности «Математик». Работала учителем, затем завучем в своей родной школе. В марте 2007 года назначена начальником департамента образования администрации Перми. С 2016 по 2021 год работала заместителем главы администрации города Перми. За годы работы в горадминистрации непопулярные у горожан решения стали ее специальностью. Она объединяла друг с другом школы — от 155 заведений в 2008 году через четыре года осталось 103. Скандалы с увольнением неугодных директоров школ и детсадов тянулись за ней шлейфом. Ее упрекали за авторитаризм и абсолютное нетерпение к инакомыслию. Оптимизация маршрутной сети Перми, вызвавшая недовольство горожан, в результате которой бюджет города «просел» на два миллиарда рублей — тоже ее заслуга. В ноября 2021 года Людмила Гаджиева указом Собянина назначена первым заместителем начальника ГКУ «Центр финансового обеспечения Департамента образования города Москвы». Вячеслав Торчинский Родился в 1966 году Перми. После окончания политехнического института работал журналистом в газете «Пермские новости», затем ушел в рекламный бизнес и стал креативным директором рекламной компании «Новая волна». В 2010 году был приглашен на работу в Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики. С 2011 года работает в администрации Перми. Занимал должности председателя комитета по культуре, начальника департамента культуры и молодежной политики. В 2018 году был назначен министром культуры Пермского края. Из министерства культуры Торчинский ушел в конце 2021 года, при этом его имя называлось в качестве кандидата на должность директора Пермской художественной галереи. Предполагалось, что на новом посту Торчинский будет заведовать строительством нового здания галереи. Но судьба распорядилась иначе. В сентябре 2023 года его назначают заместителем директора по строительству и эксплуатации Третьяковской галереи в Москве, где Торчинский курирует строительство нового здания. До этого времени он успел поработать директором театра в Самаре, директором цирка в Перми и заместителем директора департамента развития туризма Минэка РФ в столице. Лев Гершанок Родился в 1976 году в Перми. В 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работал в органах прокуратуры Пермского края. В 2007 году его назначили начальником управления экспертизы и аналитики аппарата пермской городской думы. На этой должности он проработал десять лет. С 2017 по 2019 год был министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. В 2019 году его назначают заместителем руководителя администрации Губернатора Пермского края (при губернаторстве Решетникова). Проработав в должности чуть меньше года, он уходит с поста. Увольнению предшествовал скандал, связанный с высказыванием Гершанока по время пандемии. Он посоветовал пермякам самим шить маски в отсутствии средств защиты в аптеках. В июле 2020 года назначен директором Правового департамента Минэкономразвития России. В 2024 году Лев Гершанок был избран членом попечительского совета Пермского государственного национального исследовательского университета. Александр Протасевич Родился в 1964 году в Перми. Назначен на пост министра культуры в марте 2012 года. До этого был заместителем министра, руководителем исполнительной дирекции программы «Пермский край — территория культуры», в 2006 году возглавлял оргкомитет программы «Пермь — культурная столица Поволжья» и ряд других проектов. Покинул пост министра культуры в 2012 году и переехал в Москву на должность советника министра культуры РФ. Весной 2017 года вернулся на должность заместителя министра культуры Пермского края. Покинул этот пост в январе 2019 года при министре Торчинском. В январе суд 2025 года Протасевич был признан банкротом. Суд начал процедуру реструктуризации его долгов в 2,6 млн рублей. В настоящее время Александр Протасевич является директором столичного фонда «Культурная столица», который занимается деятельностью в области исполнительских искусств. В феврале 2025 года вместе с еще одним пермским экс-министром культуры, а ныне депутатом Государственной Думы Николаем Новичковым, представил Министру культуры РФ Ольге Любимовой планы проекта «Культурная столица года». В 2025 году этот титул перешел к городу Грозному. Минкульт сообщает, что Протасевич также готовит проект «Культурная столица Союзного государства».