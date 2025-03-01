Горнолыжник из Перми получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии. Мужчине потребовалась помощь спасателей, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в telegram-канале.
«В ущелье Терскол на высоте 2100 метров во время спуска лыжник получил травму ноги. Он обратился за помощью. Спасатели МЧС России эвакуировали 45-летнего мужчину с горнолыжного склона и доставили его на поляну Азау, где его встретили медики», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в спасательной операции участвовали четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники. В ведомстве напоминают о том, что катание вне подготовленных трасс представляет серьезную опасность.
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