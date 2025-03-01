01 марта 2025

Лыжник из Перми травмировался в горах Кабардино-Балкарии

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Пермяк катался вне оборудованной трассы (архивное фото)
Пермяк катался вне оборудованной трассы (архивное фото) Фото:

Горнолыжник из Перми получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии. Мужчине потребовалась помощь спасателей, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в telegram-канале. 

«В ущелье Терскол на высоте 2100 метров во время спуска лыжник получил травму ноги. Он обратился за помощью. Спасатели МЧС России эвакуировали 45-летнего мужчину с горнолыжного склона и доставили его на поляну Азау, где его встретили медики», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в спасательной операции участвовали четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники. В ведомстве напоминают о том, что катание вне подготовленных трасс представляет серьезную опасность.

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Горнолыжник из Перми получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии. Мужчине потребовалась помощь спасателей, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в telegram-канале.  «В ущелье Терскол на высоте 2100 метров во время спуска лыжник получил травму ноги. Он обратился за помощью. Спасатели МЧС России эвакуировали 45-летнего мужчину с горнолыжного склона и доставили его на поляну Азау, где его встретили медики», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что в спасательной операции участвовали четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники. В ведомстве напоминают о том, что катание вне подготовленных трасс представляет серьезную опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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