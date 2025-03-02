02 марта 2025
01 марта 2025

Пермь вошла в топ-3 городов по подорожанию вторичного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры на вторичном рынке подорожали в 57 крупных городах РФ в феврале
Квартиры на вторичном рынке подорожали в 57 крупных городах РФ в феврале Фото:

Пермь оказалась в числе лидеров по росту стоимости вторичного жилья в феврале 2025 года, заняв третье место в рейтинге. По данным аналитиков сервиса «Мир квартир» , средняя стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 4,1%.

«Судя по динамике цен, „вторичка“ чувствует себя лучше, чем рынок новостроек. Там стоимость „квадрата“ за месяц выросла лишь на 0,3%. Кроме того, в этот сегмент переходит часть покупателей с рынка новостроек», — сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла за месяц в 57 городах из 70 исследованных. Пермь обогнали только Волжский и Курск, где прирост составил 4,3%.

В феврале 2025 года аналитики отметили рекордный разрыв цен между новостройками и вторичкой в Перми. Разница составила 36%, что на восемь процентных пунктов больше, чем в феврале прошлого года.

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Пермь оказалась в числе лидеров по росту стоимости вторичного жилья в феврале 2025 года, заняв третье место в рейтинге. По данным аналитиков сервиса «Мир квартир» , средняя стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 4,1%. «Судя по динамике цен, „вторичка“ чувствует себя лучше, чем рынок новостроек. Там стоимость „квадрата“ за месяц выросла лишь на 0,3%. Кроме того, в этот сегмент переходит часть покупателей с рынка новостроек», — сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков. Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла за месяц в 57 городах из 70 исследованных. Пермь обогнали только Волжский и Курск, где прирост составил 4,3%. В феврале 2025 года аналитики отметили рекордный разрыв цен между новостройками и вторичкой в Перми. Разница составила 36%, что на восемь процентных пунктов больше, чем в феврале прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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