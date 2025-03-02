Пермь вошла в топ-3 городов по подорожанию вторичного жилья

Пермь оказалась в числе лидеров по росту стоимости вторичного жилья в феврале 2025 года, заняв третье место в рейтинге. По данным аналитиков сервиса «Мир квартир» , средняя стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 4,1%.
«Судя по динамике цен, „вторичка“ чувствует себя лучше, чем рынок новостроек. Там стоимость „квадрата“ за месяц выросла лишь на 0,3%. Кроме того, в этот сегмент переходит часть покупателей с рынка новостроек», — сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков.
Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла за месяц в 57 городах из 70 исследованных. Пермь обогнали только Волжский и Курск, где прирост составил 4,3%.
В феврале 2025 года аналитики отметили рекордный разрыв цен между новостройками и вторичкой в Перми. Разница составила 36%, что на восемь процентных пунктов больше, чем в феврале прошлого года.
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