Пермяк избил трамвайного хама за мат при ребенке

Житель Перми избил пассажира трамвая за то, что тот матерился при его ребенке. За совершенное мужчина оказался на скамье подсудимых. Копия решения Свердловского районного суда имеется в редакции URA.RU.
Вечером преступник с женой и сыном ехали в трамвае. Когда водитель объявил, что трамвай изменил маршрут следования. «После этого объявления, сидевший рядом пассажир, стал высказываться матом. За это он получил замечание, но материться продолжил. Тогда муж и отец семейства встал, выволок потерпевшего хама на улицу. На остановке „Дворец спорта Орленок“ семьянин бросил потерпевшего на асфальт и несколько раз ударил его руками и ногами по голове», — говорится в решении суда.
Избитый пермяк смог самостоятельно добраться до дома, но позже обратился к врачам и в полицию. В отношении семьянина было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В рамках рассмотрения уголовного дела потерпевший потребовал выплатить ему 3 000 000 рублей за причиненный вред. Суд признал напавшего на пассажира пермяка виновным и назначил ему исправительные работы сроком на два года. Также он должен выплатить избитому 400 000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!