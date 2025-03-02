02 марта 2025

Пермяк избил трамвайного хама за мат при ребенке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяку не понравилось, что пассажир трамвая ругается
Пермяку не понравилось, что пассажир трамвая ругается Фото:

Житель Перми избил пассажира трамвая за то, что тот матерился при его ребенке. За совершенное мужчина оказался на скамье подсудимых. Копия решения Свердловского районного суда имеется в редакции URA.RU.

Вечером преступник с женой и сыном ехали в трамвае. Когда водитель объявил, что трамвай изменил маршрут следования. «После этого объявления, сидевший рядом пассажир, стал высказываться матом. За это он получил замечание, но материться продолжил. Тогда муж и отец семейства встал, выволок потерпевшего хама на улицу. На остановке „Дворец спорта Орленок“ семьянин бросил потерпевшего на асфальт и несколько раз ударил его руками и ногами по голове», — говорится в решении суда.

Избитый пермяк смог самостоятельно добраться до дома, но позже обратился к врачам и в полицию. В отношении семьянина было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В рамках рассмотрения уголовного дела потерпевший потребовал выплатить ему 3 000 000 рублей за причиненный вред. Суд признал напавшего на пассажира пермяка виновным и назначил ему исправительные работы сроком на два года. Также он должен выплатить избитому 400 000 рублей.

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Житель Перми избил пассажира трамвая за то, что тот матерился при его ребенке. За совершенное мужчина оказался на скамье подсудимых. Копия решения Свердловского районного суда имеется в редакции URA.RU. Вечером преступник с женой и сыном ехали в трамвае. Когда водитель объявил, что трамвай изменил маршрут следования. «После этого объявления, сидевший рядом пассажир, стал высказываться матом. За это он получил замечание, но материться продолжил. Тогда муж и отец семейства встал, выволок потерпевшего хама на улицу. На остановке „Дворец спорта Орленок“ семьянин бросил потерпевшего на асфальт и несколько раз ударил его руками и ногами по голове», — говорится в решении суда. Избитый пермяк смог самостоятельно добраться до дома, но позже обратился к врачам и в полицию. В отношении семьянина было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В рамках рассмотрения уголовного дела потерпевший потребовал выплатить ему 3 000 000 рублей за причиненный вред. Суд признал напавшего на пассажира пермяка виновным и назначил ему исправительные работы сроком на два года. Также он должен выплатить избитому 400 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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