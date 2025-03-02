02 марта 2025
01 марта 2025

Фитнес и плавание: пермяки назвали свои любимые виды спорта

SuperJob: пермяки поделились, какими видами спорта занимаются регулярно
© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес предпочитают 18% опрошенных пермяков
Фитнес предпочитают 18% опрошенных пермяков Фото:

Пермяки рассказали, какими видами спорта они занимаются на регулярной основе. Большая часть жителей Перми регулярно делают зарядку, занимаются плаванием и фитнесом, следует из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«По итогам опроса, 34% пермяков регулярно делают зарядку. Следующим по популярности стал фитнес (18%) и плавание (15%). Бег, растяжку и велосипедный спорт предпочитают по 13% жителей. 10% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. 8% выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства — по 5%», — сказано в исследовании.

Отмечается различие в предпочтениях между мужчинами и женщинами. Пермячки чаще выбирают фитнес, растяжку и йогу, в то время как мужчины склоняются к тяжелой атлетике и единоборствам. Молодежь до 35 лет активнее занимается гимнастикой, велосипедным спортом и бегом, а люди старше 45 лет предпочитают скандинавскую ходьбу.

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Пермяки рассказали, какими видами спорта они занимаются на регулярной основе. Большая часть жителей Перми регулярно делают зарядку, занимаются плаванием и фитнесом, следует из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob. «По итогам опроса, 34% пермяков регулярно делают зарядку. Следующим по популярности стал фитнес (18%) и плавание (15%). Бег, растяжку и велосипедный спорт предпочитают по 13% жителей. 10% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. 8% выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства — по 5%», — сказано в исследовании. Отмечается различие в предпочтениях между мужчинами и женщинами. Пермячки чаще выбирают фитнес, растяжку и йогу, в то время как мужчины склоняются к тяжелой атлетике и единоборствам. Молодежь до 35 лет активнее занимается гимнастикой, велосипедным спортом и бегом, а люди старше 45 лет предпочитают скандинавскую ходьбу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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