Фитнес и плавание: пермяки назвали свои любимые виды спорта

Пермяки рассказали, какими видами спорта они занимаются на регулярной основе. Большая часть жителей Перми регулярно делают зарядку, занимаются плаванием и фитнесом, следует из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob.
«По итогам опроса, 34% пермяков регулярно делают зарядку. Следующим по популярности стал фитнес (18%) и плавание (15%). Бег, растяжку и велосипедный спорт предпочитают по 13% жителей. 10% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. 8% выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства — по 5%», — сказано в исследовании.
Отмечается различие в предпочтениях между мужчинами и женщинами. Пермячки чаще выбирают фитнес, растяжку и йогу, в то время как мужчины склоняются к тяжелой атлетике и единоборствам. Молодежь до 35 лет активнее занимается гимнастикой, велосипедным спортом и бегом, а люди старше 45 лет предпочитают скандинавскую ходьбу.
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