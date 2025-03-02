02 марта 2025
01 марта 2025

В пермском СК назвали причину пожара, в котором погибли два человека

Пожар в дачном доме Перми начался из-за неверной эксплуатации печного отопления
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем
Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем Фото:

Следователи СК России по Пермскому краю назвали причину пожара, в котором погибли два пермяка. Предварительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«В ночь с 1 на 2 марта 2025 года в дачном доме в Перми произошло возгорание. В ходе тушения были обнаружены тела женщины 1980 года рождения и мужчины, личность которого устанавливается. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем», — сообщает в telegram-канал ведомства.

Специалисты осмотрели место трагедии и назначили необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно о том, что специалисты МЧС реагировали на сообщение о пожаре в частном жилом доме в Перми. В тушении приняли участие 30 специалистов МЧС и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

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Следователи СК России по Пермскому краю назвали причину пожара, в котором погибли два пермяка. Предварительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. «В ночь с 1 на 2 марта 2025 года в дачном доме в Перми произошло возгорание. В ходе тушения были обнаружены тела женщины 1980 года рождения и мужчины, личность которого устанавливается. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем», — сообщает в telegram-канал ведомства. Специалисты осмотрели место трагедии и назначили необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее стало известно о том, что специалисты МЧС реагировали на сообщение о пожаре в частном жилом доме в Перми. В тушении приняли участие 30 специалистов МЧС и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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