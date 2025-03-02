В пермском СК назвали причину пожара, в котором погибли два человека

Следователи СК России по Пермскому краю назвали причину пожара, в котором погибли два пермяка. Предварительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
«В ночь с 1 на 2 марта 2025 года в дачном доме в Перми произошло возгорание. В ходе тушения были обнаружены тела женщины 1980 года рождения и мужчины, личность которого устанавливается. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем», — сообщает в telegram-канал ведомства.
Специалисты осмотрели место трагедии и назначили необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно о том, что специалисты МЧС реагировали на сообщение о пожаре в частном жилом доме в Перми. В тушении приняли участие 30 специалистов МЧС и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
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