В воскресенье, 2 марта, несколько сотен пермяков собрались, чтобы проводить зиму и отпраздновать приход весны. В последний день Масленицы на площадках города развернулись ярмарки, где местные предприниматели предлагали сладкие угощения, блины с различными начинками, а также шашлыки и горячий чай, передает корреспондент URA.RU.
«Пермяки с радостью провожали зиму и встречали весну, участвуя в разнообразных мероприятиях и традиционных обрядах. Юноши и девушки залазили на масленичный столб. Горожане с энтузиазмом плели косы, поднимали гири и поедали блины на скорость. Но самая длинная очередь в Горьковском парке выстроилась на забивание гвоздей», — рассказал корреспондент URA.RU.
Особое внимание привлекли фотозоны, маскоты и богатыри. В конце праздника согласно традиции в парке имени Горького провели обрядовую церемонию сожжения чучела зимы, что символизировало уход холодов и приход тепла.
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