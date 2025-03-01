01 марта 2025

Пермяки отметили Масленицу яркими гуляньями и народными традициями. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми чучело Масленицы сожгли в парке Горького
В Перми чучело Масленицы сожгли в парке Горького Фото:

В воскресенье, 2 марта, несколько сотен пермяков собрались, чтобы проводить зиму и отпраздновать приход весны. В последний день Масленицы на площадках города развернулись ярмарки, где местные предприниматели предлагали сладкие угощения, блины с различными начинками, а также шашлыки и горячий чай, передает корреспондент URA.RU.

«Пермяки с радостью провожали зиму и встречали весну, участвуя в разнообразных мероприятиях и традиционных обрядах. Юноши и девушки залазили на масленичный столб. Горожане с энтузиазмом плели косы, поднимали гири и поедали блины на скорость. Но самая длинная очередь в Горьковском парке выстроилась на забивание гвоздей», — рассказал корреспондент URA.RU

Особое внимание привлекли фотозоны, маскоты и богатыри. В конце праздника согласно традиции в парке имени Горького провели обрядовую церемонию сожжения чучела зимы, что символизировало уход холодов и приход тепла.

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В воскресенье, 2 марта, несколько сотен пермяков собрались, чтобы проводить зиму и отпраздновать приход весны. В последний день Масленицы на площадках города развернулись ярмарки, где местные предприниматели предлагали сладкие угощения, блины с различными начинками, а также шашлыки и горячий чай, передает корреспондент URA.RU. «Пермяки с радостью провожали зиму и встречали весну, участвуя в разнообразных мероприятиях и традиционных обрядах. Юноши и девушки залазили на масленичный столб. Горожане с энтузиазмом плели косы, поднимали гири и поедали блины на скорость. Но самая длинная очередь в Горьковском парке выстроилась на забивание гвоздей», — рассказал корреспондент URA.RU.  Особое внимание привлекли фотозоны, маскоты и богатыри. В конце праздника согласно традиции в парке имени Горького провели обрядовую церемонию сожжения чучела зимы, что символизировало уход холодов и приход тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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