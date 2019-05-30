В Кургане директор дома культуры отдохнула за счет бюджета в рабочее время

Директор дома культуры имени Горького в Кургане стал фигурантом уголовного дела. Женщину обвиняют в том, что в рабочее время она отдыхала в санатории за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Директор учреждения… дала указание подчиненному сотруднику проставить в табеле учета рабочего времени сведения о фактически отработанном ею времени с 10.02.2017 по 18.02.2017. В результате была начислена и выплачена заработная плата», — говорится в сообщении ведомства. Установлено, что в эти дни женщина находилась в другом регионе в санатории, стоимость оздоровления в котором ей компенсировали из городской казны.
Нарушения удалось выявить при проведении в доме культуры прокурорской проверки. Ее материалы передали в УМВД по городу Кургану. После изучения документов полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Ранее «URA.RU» сообщало, что муниципальное ДК имени Горького будет ликвидировано как самостоятельное юридическое лицо и войдет в структуру городского дома народного творчества, который находится в ведении департамента соцполитики администрации Кургана. Директора ДК Светлану Карпову до 30 мая должны были предупредить о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата.