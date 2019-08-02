При каждом ливне с потолка квартиры бежит вода Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Из-за прохудившейся крыши в квартире тюменцев произошел потоп после прошедших в городе ливней. Видеоролик об этом выложила в паблике «ЧС Тюмень» на сайте «ВКонтакте» горожанка Елена Кучерявых, проживающая по ул. Коммунаров, 39.

«Наши мучения продолжаются уже не первый год. С таянием снега все бежало в квартиру с крыши, обращались в разные службы — бесполезно. Теперь с каждым дождем вода бежит по стенам и возле электрощита. Дом разрушается. Чего ждет управляющая компания, когда это все рухнет и будут жертвы?» — возмутилась тюменка.

В УК «Север», обслуживающий дом, не смогли прокомментировать ситуацию по телефону. «URA.RU» направило в организацию запрос.