Чиновникам не хватает командировочных даже на самое необходимое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственным служащим следует повысить суточные в командировках в 7-10 раз. Об этом «URA.RU» заявил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. По его словам, нынешние суточные в размере 100 рублей являются «издевательством над здравым смыслом».

«Когда мы говорим о чиновниках, то представляем каких-то высокопоставленных людей, но чаще всего это не так. Речь же идет об обычных людях, у которых порой довольно низкая зарплата. На сто рублей в командировке, наверное, только чашку чая сегодня можно купить», — пояснил Бабич. Он отметил, что высокопоставленные госслужащие, например, министры, не пользуются суточными, им выделяются средства на представительские расходы.

«Думаю, что эту сумму, которая не менялась как минимум лет пятнадцать, следует увеличивать до 750-1000 рублей. Это выглядит более адекватно. Причем дело не только в чиновниках, остальные работники должны получать столько же», — отметил собеседник агентства.

Ранее представители профсоюзов предложили увеличить чиновникам суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни». Письмо с таким предложением за подписью зампреда Федерации независимых профсоюзов России Нины Кузьминой уже передано в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. На сегодняшний день госслужащие получают по 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. Однако в обращении не уточняется, до какой суммы необходимо увеличить суточные.