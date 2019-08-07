Джамбулат Умаров получил запись песни сразу после смерти Вилли Токарева Фото: Илья Московец © URA.RU

Незадолго до своей смерти американский и российский шансонье Вилли Токарев написал песню о Чечне и главе республики Рамзане Кадырове. Композицию опубликовал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце…» — написал политик на своей странице в Instagram, приложив видео с песней. В ней поется об успехах Кадырова на посту главы республики. «Кто стал деревья в Грозном сажать, / Думать, мечтать о мире? / Кто заставил Чечню уважать? / Это Рамзан Кадыров!» — поет Токарев.

Умаров высоко оценил вклад шансонье в музыку. Министр подчеркнул, что не является фанатом творчества Токарева, однако вспомнил, как в юности с друзьями заслушивался его песнями. «Невозможно отнять этой энергии, оптимизма и веры в самого себя и в свое дело», — высказался Умаров.

Токарев скончался 4 августа на 85-м году жизни. Последние недели артист провел в онкологическом отделении одной из московских больниц. Шансонье известен как автор многих популярных песен, также он активно снимался в отечественных фильмах.

После своей смерти Токарев оставил родственникам дорогую недвижимость в России и США, передает «Утро.ру». Несмотря на внушительное наследство, по словам художника Никаса Сафронова, у певца не было денег, чтобы оплатить операцию на сердце. Живописец рассказал, что из-за этого в 2017 году занял Токареву 40 тысяч долларов, уточняет сайт «Дни.ру».