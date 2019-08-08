Экс-президент Киргизии признался, что стрелял в спецназ во время штурма его резиденции

Алмазбек Атамбаев сделал шесть выстрелов в воздух, чтобы ни в кого не попасть Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стрелял по бойцами спецназа, которые безуспешно штурмовали его дом. Об этом журналистам рассказал сам Атамбаев.

«Я стрелял, когда спецназовцы пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», — приводит ТАСС слова Атамбаева. Также он пояснил, что у его сторонников оружия не было, передает «Национальная служба новостей».

Киргизский спецназ начал штурмовать дом бывшего президента в селе Кой-Таш Чуйской области вечером 7 августа. По данным Минздрава республики, в ходе операции пострадали 52 человека, один спецназовец погиб. Действующий глава республики Сооронбай Жээнбеков обвинил Атамбаева в нарушении конституции и поручил принять меры для безопасности в стране на заседании Совета безопасности.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. С прошлого года он начал конфликтовать с Жээнбековым, когда тот стал убирать людей предшественника с ключевых постов. 27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности и обвинил его в причастности к коррупции. После этого экс-президент трижды проигнорировал приглашение МВД прийти на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Если суд признает Атамбаева виновным, ему грозит пожизненный срок.