Экс-президент Киргизии Атамбаев выступил с обращением к соотечественникам

После штурма резиденции бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением Он призвал силовиков не стрелять в свой народ.
«Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас», — цитирует бывшего главу государства РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Апрель».
Спецоперация по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области началась накануне вечером. Дом бывшего лидера страны штурмовали как силовики, так и его сторонники, напоминает Nation News.
По последним данным в ходе штурма пострадали 43 человека. От огнестрельного ранения погиб один боец спецназа.
Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год. Месяц назад парламент страны принял решение лишить его статуса бывшего президента и неприкосновенности, так как его заподозрили в коррупции.