Захарова высказалась о ситуации в Киргизии

Мария Захарова не знает, обращался ли экс-президент Киргизии к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Ситуация в Киргизии, где спецназ пытался взять штурмом резиденцию экс-главы государства Алмазбека Атамбаева, является внутренним делом страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Захарова отметила, что более глубокая оценка ситуации от МИДа последует чуть позднее.

Дипломат призвала все стороны к здравомыслию и уточнила, что в посольстве порекомендовали россиянам избегать района, где проводится спецоперация. Захарова также уточнила в эфире, что ей неизвестно, обращался ли Атамбаев к России в связи со сложившейся ситуацией.

В июне депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента из-за коррупционного скандала, напоминает «Национальная служба новостей». Операция по его задержанию началась вечером 7 августа. В ходе столкновениями со сторонниками Атамбаева пострадали 52 человека, один боец спецназа скончался, уточняет «Утро.ру». Начальник ГУ МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в тяжелом состоянии.