В Крыму подняли украинский флаг

Государственный флаг Украины подняли неизвестные в Судаке (Крым), 9 августа. Как сообщил на своей странице в Facebook глава Херсонской областной госадминистрации Богдан Ковалев, это сделали «украинские патриоты» в память о бойцах ВСУ, погибших в Донбассе три дня назад.
«Местные патриоты Украины, подняли украинский флаг в знак памяти четырех убитых солдат 6 августа 2019 года», — написал Ковалев. При этом чиновник указал, что фото и видео были сделаны на «временно оккупированной Россией территории в Автономной республике Крым».
При этом эксперты считают, что если это действительно произошло в Крыму, то наверняка это дело рук националистов, которые остались на полуострове после воссоединения с Россией, передает агентство Nation News. По словам политолога Александра Форманчука, за данным происшествием последуют «меры реагирования» — российские правоохранительные органы и ФСБ работают достаточно эффективно, чтобы вычислить провокаторов.
Ранее украинские власти сообщили о гибели четырех бойцов ВСУ в результате гранатометного обстрела со стороны ДНР, напоминает телеканал 360. Обострение ситуации на линии соприкосновения стало темой для разговора президентов России и Украины. В Донецке уже заявили о своей непричастности к случившемуся.