В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины

Украинские националисты подняли флаг своей страны над Судаком в Крыму
Поднятие флага Украины в крымском городе Судаке является «провокацией чистой воды». Такое заявление сделал председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк.
«Они шли на провокацию, понимая, что не понесут за неё серьёзной ответственности: в России не сажают за украинский флаг», — передает слова Черняка RT. Он отметил, что Крым не вернётся в состав Украины, так как этот вопрос «закрыт окончательно».
Утром 9 августа в соцсетях стал популярен ролик, на котором запечатлено, как активисты подняли украинский флаг. Они сделали это в память о погибших украинских военнослужащих на Донбассе, писало «URA.RU».