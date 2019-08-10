09 августа 2019

Путин и Меркель «жестко» проучили Зеленского

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Владимира Зеленского назвали «популистом»Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Война на Украине

Отказ лидеров России, Германии и Франции срочно собраться из-за обстрелов в Донбассе будет президенту Украины Владимиру Зеленскому «жестким уроком». Такое мнение высказал киевский политический эксперт Андрей Головачев на сайте «Главреда».

Ранее Зеленский попросил президента России Владимира Путина, главу Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель созвать экстренное заседание «Большой четверки», чтобы обсудить гибель четырех украинских военнослужащих. Обстрелы произошли 6 августа, напоминает Nation News. На призыв Зеленского они ответили отказом.

Эксперт Головачев назвал Зеленского «популистом», убежденным в том, что его «талант убеждения выше и эффективнее всех дипломатов». Меркель, Макрона и Путина аналитик охарактеризовал как «классических политических лидеров», ведущих политику «через свою дипломатию». Отказ лидеров государств эксперт назвал «правильным». «Жесткий урок для нашего президента», — добавил Головачев. Он уточнил, что с Меркель, Макроном и Путиным у Зеленского «не пройдет» как «с Трампом», пишет телеканал 360. Головачев также отметил, что главная проблема Зеленского — это отсутствие своей стратегии. «Он (Зеленский- прим.ред) как будто сам понятия не имеет, что делать с Донбассом», — заметил эксперт,

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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