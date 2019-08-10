Путин и Меркель «жестко» проучили Зеленского

Отказ лидеров России, Германии и Франции срочно собраться из-за обстрелов в Донбассе будет президенту Украины Владимиру Зеленскому «жестким уроком». Такое мнение высказал киевский политический эксперт Андрей Головачев на сайте «Главреда».
Ранее Зеленский попросил президента России Владимира Путина, главу Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель созвать экстренное заседание «Большой четверки», чтобы обсудить гибель четырех украинских военнослужащих. Обстрелы произошли 6 августа, напоминает Nation News. На призыв Зеленского они ответили отказом.
Эксперт Головачев назвал Зеленского «популистом», убежденным в том, что его «талант убеждения выше и эффективнее всех дипломатов». Меркель, Макрона и Путина аналитик охарактеризовал как «классических политических лидеров», ведущих политику «через свою дипломатию». Отказ лидеров государств эксперт назвал «правильным». «Жесткий урок для нашего президента», — добавил Головачев. Он уточнил, что с Меркель, Макроном и Путиным у Зеленского «не пройдет» как «с Трампом», пишет телеканал 360. Головачев также отметил, что главная проблема Зеленского — это отсутствие своей стратегии. «Он (Зеленский- прим.ред) как будто сам понятия не имеет, что делать с Донбассом», — заметил эксперт,