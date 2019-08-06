Украинские военные погибли в Донбассе

В результате столкновений на линии соприкосновения в Донбассе погибли четверо украинских военных. Как сообщили в министерстве обороны Украины, 6 августа войсками самопровозглашенных ДНР и ЛНР было проведено два обстрела позиций украинских военных.
«В результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью», — говорится в заявлении ведомства. В Минобороны добавили, что первый обстрел был произведен в 00:45, второй — в 10:20.
«[Ночью] в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам села Богдановка Донецкой области», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что второй обстрел был произведен из РПГ вблизи Павлополя.
Ранее руководство самопровозглашенной ЛНР заявило о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения, напоминает RT. В Народной милиции заявили, что Вооруженные силы Украины стянули к населенным пунктам Рубежное и Подлесное более 30 единиц тяжелой техники.