Зеленский выступил с обращением к Путину, Меркель и Макрону

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинских военных в ДонбассеФото: Официальный сайт президента Украины
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров России, Германии и Франции как можно скорее провести переговоры из-за обстрела в Донбассе. Об этом глава Украины написал в своем Facebook.

«Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — заявил Зеленский. Таким образом украинский президент отреагировал на гибель четырех украинских силовиков в Донбассе.

Как писало ранее «URA.RU», в результате столкновений на линии соприкосновения в Донбассе погибли четверо украинских военных. Минобороны Украины сообщило, что 6 августа войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР дважды обстреляли позиции украинских военных, напоминает RT.

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