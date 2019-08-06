Зеленский выступил с обращением к Путину, Меркель и Макрону

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров России, Германии и Франции как можно скорее провести переговоры из-за обстрела в Донбассе. Об этом глава Украины написал в своем Facebook.
«Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — заявил Зеленский. Таким образом украинский президент отреагировал на гибель четырех украинских силовиков в Донбассе.
Как писало ранее «URA.RU», в результате столкновений на линии соприкосновения в Донбассе погибли четверо украинских военных. Минобороны Украины сообщило, что 6 августа войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР дважды обстреляли позиции украинских военных, напоминает RT.