Вячеслав Мясников отдыхает в Израиле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников посмеялся над устройством игровых автоматов по доставанию игрушек рукой-манипулятором. Он обратил внимание подписчиков в Instagram, что робот даже не дотягивается до предметов.

«Игровой автомат в Израиле. Хайфа», — подписал короткое видео шоу-мен. Для Мясникова сообразительность израильского владельца игрового автомата показалась забавной, а его подписчики решили, что это закономерность. «Ну так это не удивительно… В еврейской стране даже автоматы национальные», — пишет sheverushka. «Русская дурилка- владельцу автомата доллары в копилку», — шутит nekto_rodianich. «Еврейский автомат, шо вы думали?! Он не дарит подарков, он вам дарит надежду!», — добавляет igor.iaroslavskii.

Ранее артист «Уральских пельменей» раскритиковал авиакомпанию «Уральске авиалинии» за задержку рейса.