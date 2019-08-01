Звезда «Уральских пельменей» раскритиковал «Уральские авиалинии»

Вячеслав Мясников сообщил, что рейс из Екатеринбурга в Симферополь был задержан на 6 часов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников раскритиковал авиакомпанию «Уральске авиалинии». На своей странице в Instagram актер выразил недовольство задержкой рейса.

«Я летаю очень часто и понял, что есть приблизительные авиакомпании. Например, „Уральские авиалинии“. Сейчас задержка приблизительно шесть часов», — написал Мясников. Артист пояснил, что направлялся через Симферополь на концерт в Ялте и, по его оценкам, он должен прибыть в назначенное место «приблизительно 1 августа». При этом он опубликовал фотографию с геометкой аэропорта Кольцово.

Мясников также предложил своим подписчикам составить рейтинг «приблизительных» авиакомпаний. Многие поклонники артиста согласились с его оценкой «Уральских авиалиний». Кроме того, они назвали и других перевозчиков. «Летала приблизительной „Победой“, задержка восемь часов», — написала agnika1. «Авиакомпания „Якутия“», — отметил dmnug040506. «S7 еще», — уточнила sandrosova1.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «URA.RU» сообщили, что 1 августа среди рейсов из Екатеринбурга в Симферополь задерживался лишь один самолет. «Рейс U6-527 задержан на один час и пять минут», — пояснили агентству.

На онлайн-табло Кольцово иная информация: рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Симферополь (U6-2931) был задержан на шесть часов и вместо 5:55 вылетел в 11:55.