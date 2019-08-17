Появилось видео последствий смертельного ДТП с автобусом в Перми

Следственный комитет России опубликовал видео с места ДТП в Перми с участием рейсового автобуса. По факту аварии следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.
На кадрах ролика видно, что лицевая сторона автобуса сильно повреждена, практически вылетела одна из дверей, а передние колеса при эвакуации машины не поворачиваются. Некоторые окна в автобусе отсутствуют.
По данным следователей, 17 августа в Перми на улице Новогайвинской автобус врезался в бетонное ограждение здания. «В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, 19 человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве. По данному факту проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В результате аварии три человека оказались в реанимации, состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное. По результатам проверки следователи дадут оценку действиям водителя и компании-перевозчика.
Ранее сообщалось, что на месте аварии побывали губернатор Прикамья Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Городские власти предположили, что причиной трагедии могла стать неисправность общественного транспорта.